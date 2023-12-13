Anne ve iki çocuğu İstanbul'dan Erzurum'a hayır köprüsü kurdu FARUK KÜÇÜK - Erzurumlu Taliha Taş, oğlu Onur ve kızı Gurur ile ikamet ettikleri İstanbul'dan topladıkları yardım malzemelerini memleketlerinin kırsal kesimlerinde yaşayan çocuklara ulaştırıyor.

FARUK KÜÇÜK - Erzurumlu Taliha Taş, oğlu Onur ve kızı Gurur ile ikamet ettikleri İstanbul'dan topladıkları yardım malzemelerini memleketlerinin kırsal kesimlerinde yaşayan çocuklara ulaştırıyor.

Taliha Taş, memleketindeki ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için 12 yıl önce iki çocuğuyla "İstanbul'dan Erzurum'a Hayır Köprüsü Projesi"ni başlattı.

Sosyal medya üzerinden devam eden projeyle hayırseverlerden topladıkları kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini kentin kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara dağıtan anne ve çocukları, bugüne kadar ildeki yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye yardım ulaştırdı

Ülke genelinde de yardım faaliyetlerini sürdüren anne ve çocukları, engelliler için tekerlekli sandalye, evlenenler için çeyiz, ihtiyaç sahiplerine ise erzak desteğinde bulunuyor.

- Çocuklarıyla başladı, 20 gönüllüye ulaştı

Son olarak Erzurum'un Horasan ilçesinin Azap Köyü Nafiz Şahsuvaroğlu İlkokulundaki öğrencilerle bir araya gelen hayırsever aile, çocuklara kıyafet ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Taliha Taş, AA muhabirine, 12 yıldır İstanbul'dan Erzurum'a gelerek köy okullarındaki çocuklara kışlık giysi ve kırtasiye malzemeleri desteği sağladığını söyledi.

Son 5 yılda kendilerine katılan yeni isimlerle 20 gönüllüye ulaştıklarını ifade eden Taş, "Yardım kampanyası kapsamında gücümüz ve zamanımız yettiği sürece bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Allah'ın izniyle herkese dokunmaya çalışacağız." dedi.

- "Bir arkadaşımız el emeğiyle bere örüyor"

Erzurumlu olduğu için ilk önce projeye kentte başladığını ve daha sonra ülkenin neresinde ihtiyaç sahibi varsa onlara ulaştığını dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Bu projeyi tamamen bireysel olarak yapıyoruz. Hiçbir kurumla ilgimiz yok. Gücümüz yettiği sürece herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim için din, dil ve ırk ayrımı yok. Türkiye'nin neresinde ihtiyaç sahibi varsa onlara ulaşmaya çalışıyoruz. 12 yıldır Erzurum'a geliyorum ve sadece Erzurum'da 3 bin çocuğa ulaştık. Bot, mont, eşofman, engelliler için tekerlekli sandalye, öğrencilere kırtasiye malzemeleri yardımı yapıyoruz. Bir arkadaşımız da gece gündüz uyumadan el emeğiyle bere örüyor. Kışın çocuklarımızı ısıtmak ve ihtiyaçlarını gidermek için onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız onların gönlüne dokunmak."