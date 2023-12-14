Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Palandöken-2'de 79, Hakkari'de 69, Sarıkamış'ta 40, Ergan'da 38, Kartalkaya'da 32, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 11, Uludağ'da 8, Denizli'de 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken PB -6 4 Palandöken-2 PB -3 5 Hakkari AB -11 3 Sarıkamış AB -7 4 Ergan PB -3 5 Kartalkaya PB 4 7 Erciyes P 1 9 Yalnızçam PB -6 8 Uludağ KSY 5 10 Denizli ÇB 2 7 Murat Dağı ÇB 4 10

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)