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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:31
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Palandöken-2'de 79, Hakkari'de 69, Sarıkamış'ta 40, Ergan'da 38, Kartalkaya'da 32, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 11, Uludağ'da 8, Denizli'de 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 14.12.2023 En düşük En yüksek
        Palandöken PB -6 4
        Palandöken-2 PB -3 5
        Hakkari AB -11 3
        Sarıkamış AB -7 4
        Ergan PB -3 5
        Kartalkaya PB 4 7
        Erciyes P 1 9
        Yalnızçam PB -6 8
        Uludağ KSY 5 10
        Denizli ÇB 2 7
        Murat Dağı ÇB 4 10

        (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

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