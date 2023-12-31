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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:03
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Palandöken 2'de 124, Ergan'da 122, Hakkari'de 102, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 56, Yıldıztepe'de 25, Erciyes'te 20, Keltepe'de 15, Ilgaz ve Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Yedi Kuyular'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı'nda 8, Kop ve Haserek'te 7, Denizli'de 6, ve Uludağ'da 4 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 31.12.2023 En düşük En yüksek
        Palandöken P -9
        Ergan P -3 1
        Hakkari AB -14
        Kartalkaya PB -3 3
        Sarıkamış PB -7 2
        Erciyes PB -2 7
        Keltepe PB -7 1
        Ilgaz S 5
        Yalnızçam S -7 4
        Yıldızdağı PB -2 6
        Mersivan PB -5 2
        Çambaşı S -1 5
        Kop S -7 4
        Haserek AB -5 2
        Denizli PB -1 6
        Uludağ ÇB 3 5

        (P: Puslu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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