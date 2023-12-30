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        GÜNCELLEME - Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:37
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

        Arif Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan Tuğçe B. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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