Yılın son gününde beklenen hava durumu açıklandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın son gününde beklenen hava durumunu açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre bugün hiçbir bölgede yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Bulutlu 15° Ankara Kısmen Güneşli 10° İzmir Yağmurlu 18° Antalya Kısmen Güneşli 19° Trabzon Kısmen Güneşli 14° Bursa Bulutlu 13° Adana Parçalı bulutlu 18° Diyarbakır Parçalı bulutlu 10° Gaziantep Parçalı bulutlu 13° Ağrı Kısmen Güneşli 2°

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