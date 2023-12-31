Karın migreninin teşhisi zor! Çocukta karın ağrısı, yetişkinde baş ağrısı yapıyor İstatistiklere göre en çok çocukları tutan karın migreni, ABD'de çocukların yüzde 9'unda, Almanya'da ise yüzde 2'sinde görülüyor. Mide ağrısı, bulantı ve kusma ile karakterize olan karın migreni, genellikle zor teşhis ediliyor. Ataklar yüzünden okula gidememeye, duygusal sıkıntıya ve normal aktivitelerde aksamalara sebep olan karın migreni, çocuk büyüdükçe baş ağrısına dönüşebiliyor. Burada ailesinde migren baş ağrısı öyküsü olanlarda risk daha fazla... Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

Migren baş ağrılarını hemen hemen herkes duymuştur. Çoğunlukla başın bir tarafında meydana gelen tekrarlayan zonklayıcı ağrı ataklarıdır. Ancak abdominal migren yani karın migreni ise daha az yaygın olduğundan pek bilinmez. Genellikle çocuklarda teşhis edilen ve mide ağrısı, bulantı ve kusma ile karakterize olan karın migreni, okula devamsızlık, duygusal sıkıntı ve normal aktivitelerde aksamaların nedenidir. İstatistiksel bulgular karın migreni yaygınlığının ABD'deki çocuklar arasında yüzde 9, Almanya’dakilerde yüzde 2 olduğunu gösteriyor. Peki karın migreni tam olarak nedir, baş ağrısı olarak bilinen migrenle bir ilgisi var mıdır? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, karın migrenine dair bilinmesi gerekenleri anlattı.

"SIKLIKLA TANI KONULAMIYOR"

Dr. Şirin Seçkin, "Karın migreni bir migren türüdür ve sıklıkla da tanı konulamaz. Bu daha çok işlevsel bir karın ağrısıdır, altta başka bir patoloji yoktur. İç organların ağrı duyarlılığı artmış olarak kabul edilir. Bağırsak hareket hızının farklılığı, bağırsak geçirgenliğinin artışı, beslenme tarzı, genetik ve psikososyal faktörler nedeniyle ortaya çıkar. 3-10 yaş arası çocuklarda daha sık görülür. Karın ağrıları 5. ve 10. yaşta sıklaşır" dedi.

KARIN MİGRENİ NASIL SEYREDER?

Dr. Seçkin, belirli aralıklarla çocukta karın ağrılarının olduğunu ancak ateş görülmediğini söyledi. "Ataklar arasındaki dönemde hiçbir şikayeti yoktur" diyen Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Karın ağrısı 1-2 saati geçmez; ancak bazen 2-3 güne kadar da uzayabilir. Ağrı daha çok göbek etrafı veya tüm karında hissedilir. Beraberinde mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, renk solgunluğu, hareket etmeme isteği, ışıktan kaçınma, hareketsizlik ve bunlara bağlı da okula gidememe gözlenebilir."

NELER TETİKLİYOR?

Dr. Seçkin, stres özellikle de okul stresi, uykusuzluk, yorgunluk, seyahat, yanıp sönen ışığın karın migrenini tetikleyeceğini ifade etti.

Öte yandan bazı besinlerin de karın migrenini tetikleyebileceğini kaydeden Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turunçgiller, çikolata, peynir, gazlı içeceklerin tüketilmesi migren atağını tetikleyebilir. Diyete dikkat edilmesi atakların tamamen kaybolmasını sağlamaz ama sıklığını ve yoğunluğunu azaltır."

KARIN MİGRENİ İLE DİĞER MİGREN BAĞLANTILI MI?

Dr. Seçkin, "Karın migreni olan çocukların bir kısmının yaşları büyüdükçe migren de şekil değiştirir ve baş ağrıları ön plana geçer. Bu çocukların ailelerinde migrene çok sık rastlanır" dedi.

Karın migreninde tanıya değinen Seçkin, "Tanı tamamen hastanın şikayetlerini dinleyerek ve başka bir hastalığı olmadığını görerek klinik olarak konulur. Özel bir testi yoktur. Karın ağrısı atakları hariç çocuklar oldukça sağlıklı ve aktiftir. Bunlar karın migreninin ayırt edilmesine yardımcı olur" diye konuştu.

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KARANLIK VE SESSİZ BİR ODA ŞART

Karın migreni olan çocuklara ağrı atakları sırasında dikkat etmeleri gerekenleri anlatan Dr. Seçkin, "Karın ağrısı geçene kadar çocuk karanlık ve sessiz bir odada yatıp dinlenmeli, ağrı şiddetliyse geleneksel ağrı kesici-ateş düşürücüler verilebilir. Uzun süreli açlık, susuz kalmak, şarküteri yiyecekler, renkli boyalı yiyecekler, gazlı içeceklerden, aşırı yorulmadan, uykusuzluktan kaçınılmalıdır" önerisinde bulundu.

Seçkin, bu çocukların sebze ve meyveden zengin, pilav-et ile beslenmesinin karın migreni şikayetlerini yüzde 77 azaltacağını söyledi.