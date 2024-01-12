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        Erzurum'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan hükümlü bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:04
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        Erzurum'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan hükümlü bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan ve kamudan ihraç edilen eski din görevlisi Kanun Ç. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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