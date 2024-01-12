Erzurum'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan hükümlü bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan hükümlü bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan ve kamudan ihraç edilen eski din görevlisi Kanun Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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