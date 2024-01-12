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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:37
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 145, Hakkari'de 140, Kartalkaya'da 130, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Uludağ'da 32, Hesarek'te 28, Yalnızçam'da 20, Erciyes'te 18 ve Ilgaz'da 15 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 12.01.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -6 -4
        Hakkari KY -7 -3
        Kartalkaya KY -10 -8
        Sarıkamış KY -5
        Ergan KY -6 -3
        Uludağ KY -8 -7
        Hesarek KY -4 -2
        Yalnızçam KY -10 -1
        Erciyes KY -7 -2
        Ilgaz KY -7 -5

        (KY: Kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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