Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 145, Hakkari'de 140, Kartalkaya'da 130, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Uludağ'da 32, Hesarek'te 28, Yalnızçam'da 20, Erciyes'te 18 ve Ilgaz'da 15 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(KY: Kar yağışlı)
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