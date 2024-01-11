Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı

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