Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum ile Ardahan'da, kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum ile Ardahan'da, kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kent merkezi ve yüksek kesimlere gece saatlerinde aralıklarla kar yağdı.

        Bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı.

        Kentte, soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

        - Ardahan

        Ardahan'da ise kar yağışı etkili oluyor.

        Gece başlayan yoğun kar ile kent merkezi beyaza büründü.

        Kar yağışının şehirdeki etkisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Miraç Kandili mesajı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Miraç Kandili mesajı
        Erzurum'da Rus sevgilisini öldüren Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Erzurum'da Rus sevgilisini öldüren Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Erzurum'da 6'sı firari hükümlü 23 zanlı yakalandı
        Erzurum'da 6'sı firari hükümlü 23 zanlı yakalandı
        Erzurum'da bir gencin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da bir gencin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada 2 zanlı tutuklandı
        Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, Erzurum'da başladı
        Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, Erzurum'da başladı
        ÜNİLİG Buz Hokeyi müsabakaları Erzurum'da başladı
        ÜNİLİG Buz Hokeyi müsabakaları Erzurum'da başladı