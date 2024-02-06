Erzurum ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Ardahan'da ise kar yağışı etkili oluyor.

Bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı.

Erzurum ile Ardahan'da, kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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