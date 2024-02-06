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        Erzurum'da 6'sı firari hükümlü 23 zanlı yakalandı

        Erzurum'da gerçekleştirilen uygulamalarda 6'sı firari hükümlü 23 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:13 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:19
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        Erzurum'da 6'sı firari hükümlü 23 zanlı yakalandı
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        Erzurum'da gerçekleştirilen uygulamalarda 6'sı firari hükümlü 23 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik "huzur ve güven" uygulaması kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Teknik ve fiziki takipler sonucu yapılan çalışmada, haklarında kesinleşmiş 4 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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