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        GÜNCELLEME - Erzurum'da kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:33 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:33
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunan D.A (19) ile F.B (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle F.B, D.A'yı karın ve bacak kısmından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan D.A, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan F.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kavgaya karıştıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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