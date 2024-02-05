Erzurum'da bir gencin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 19 yaşındaki bir gencin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 19 yaşındaki bir gencin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçede dün akşam Menderes Caddesi'nde çıkan kavgada 19 yaşındaki D.A'nın bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan F.B (17) ve R.D'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ağır yaralı D.A'nın Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
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