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        Erzurum'da bir gencin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 19 yaşındaki bir gencin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:24 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:24
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        Erzurum'da bir gencin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 19 yaşındaki bir gencin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçede dün akşam Menderes Caddesi'nde çıkan kavgada 19 yaşındaki D.A'nın bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan F.B (17) ve R.D'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Ağır yaralı D.A'nın Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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