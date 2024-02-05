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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar, Iğdır'da ise soğuk hava etkili oldu

        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar yağışı, Iğdır'da ise soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:04
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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar, Iğdır'da ise soğuk hava etkili oldu
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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar yağışı, Iğdır'da ise soğuk hava etkili oldu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, il merkezi sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana gelen kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu, bina ve iş yerlerinin çatılarında sarkıtlar oluştu.

        Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, araçlarındaki kar ve buzları temizledi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

        Karın kısa süreli etkili olduğu kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Bazı vatandaşlar soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken Milli Egemenlik Parkı'ndaki güvercinlere yem verdi.

        - Tunceli

        Tunceli’de de sabah saatlerinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Bazı vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        - Iğdır

        Iğdır'da, yüksek kesimlerdeki köylerde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentin dağ köylerinde, çatılarda oluşan buz sarkıtları 2 metreyi aştı.

        Köy sakinleri, buz sarkıtlarını kırmaya çalıştı.

        - Kars

        Kars'ta ise kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Bir süreliğine kar yağışının etkili olduğu kentte, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

        Akyaka ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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