Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Fatih Tokail, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 90+2 Mustafa Gürkan Varlık), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Süleyman Koç (Dk. 66 Rosheuvel), Özgür Sert (Dk. 66 Hasan Batuhan Artarslan), Sefa Akgün (Dk. 90+2 Muhammed Yavaş), Furkan Özhan (Dk. 81 Alican Özfesli), Eren Tozlu
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Mboula, Barış Gök, Barış Ekincier (Dk.46 Semih Karadeniz), İshak Çakmak (Dk. 89 Abdullah Aydın), Landel, Harris, Dening (Dk. 89 Balde), Marco Paixao
Goller: Dk. 3 Mustafa Yumlu, Dk. 35 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 57 İshak Çakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 74 Orhan Ovacıklı, Dk. 88 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)
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