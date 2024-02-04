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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:39
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Fatih Tokail, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 90+2 Mustafa Gürkan Varlık), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Süleyman Koç (Dk. 66 Rosheuvel), Özgür Sert (Dk. 66 Hasan Batuhan Artarslan), Sefa Akgün (Dk. 90+2 Muhammed Yavaş), Furkan Özhan (Dk. 81 Alican Özfesli), Eren Tozlu

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Mboula, Barış Gök, Barış Ekincier (Dk.46 Semih Karadeniz), İshak Çakmak (Dk. 89 Abdullah Aydın), Landel, Harris, Dening (Dk. 89 Balde), Marco Paixao

        Goller: Dk. 3 Mustafa Yumlu, Dk. 35 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 57 İshak Çakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 74 Orhan Ovacıklı, Dk. 88 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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