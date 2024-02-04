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        Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor: 2-0 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:20
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        Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor: 2-0 
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        STAT: Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Fatih Tokail, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu

        ERZURUMSPOR FK:  Göktuğ Bakırbaş - Celal (Dk. 90+2 Gürkan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Ufuk Budak, Sefa Akgün (Dk. 90+2 Muhammed), Özgür Sert (Dk. 66 Batuhan), Süleyman Koç (Dk. 66 Rosheuvel), Furkan (Dk. 81 Alican), Eren Tozlu

        ŞANLIURFASPOR: Aydın - Tolga, Mehmet, Mboula, Barış Gök, İshak (Dk. 89 Abdullah), Landel, Barış Ekincier (Dk. 46 Semih), Harris, Dening (Dk. 89 Aldair), Paixao

        GOLLER: Dk. 3 Mustafa Yumlu, Dk. 34 Furkan (Erzurumspor FK)

        SARI KARTLAR: Orhan, Göktuğ (Erzurumspor FK) - İshak (Şanlıurfaspor)

        1'inci Lig'in 21'inci haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

        3'üncü dakikada Erzurumspor FK, öne geçti. Korner atışından gelen topu Şanlıurfaspor defansı uzaklaştıramayınca Mustafa Yumlu meşin yuvarlığı kafa vuruşu ile ağlarına gönderdi: 1-0.

        11'inci dakikada kazanılan korner atışında gelen topa iyi yükselerek vuran Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

        34'üncü dakikada Erzurumspor FK ikinci gölü buldu. Sağ kanattan Süleyman Koç'un ceza alanı içine ortaladığı topa kafayla uçarak vuran Furkan meşin yuvarlağı fillere gönderdi: 2-0.

        Erzurumspor FK maçı 2-0 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Erzurum / Merkez - Turgay İPEK

        2024-02-04 16:10:26

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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