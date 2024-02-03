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        Efkan Ala: Uçurumun kenarından alındı Türkiye

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da düzenlenen belediye başkanları aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "O 6'lı masanın etrafına oturmuş olanlardan, oy veren vatandaşlarımızdan bir kısmı şunu dedi; 'Türkiye bir facianın eşiğinden dönmüş. Adamlar şunu dediler, 6'lı masayı kuranlar onların tabiri bu, 'iyi ki biz kazanamamışız.' Böyle bir uçurumun kenarından alındı Türkiye. Bunu siz başardınız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 18:00
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        Efkan Ala: Uçurumun kenarından alındı Türkiye
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da düzenlenen belediye başkanları aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "O 6'lı masanın etrafına oturmuş olanlardan, oy veren vatandaşlarımızdan bir kısmı şunu dedi; 'Türkiye bir facianın eşiğinden dönmüş. Adamlar şunu dediler, 6'lı masayı kuranlar onların tabiri bu, 'iyi ki biz kazanamamışız.' Böyle bir uçurumun kenarından alındı Türkiye. Bunu siz başardınız" dedi.

        Cumhur İttifakı Erzurum'da 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belirlenen Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki aday tanıtım törenine AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekilleri, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Selami Altınok'un konuşmasından sonra kürsüye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, 14-28 Mayıs'ta birinci raundunu aldıkları seçimlerin 31 Mart'ta taçlandırılacağını söyledi. Konuşmasında muhalefeti eleştiren Aydın, "Bu garip kardeşiniz sadece TBMM'de değil, burada arkadaşlarımız da var. Biz aynı TBMM gibi üç farklı uluslararası mecliste de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Aynı meclis mantığıyla çalışıyoruz. Selami Altınok Bey bir tanesinin Türk delegasyon başkanı. Geçmişte gene kardeşlerimiz vardı. Böyle bir hizmet ağı içinde olduk. Dünyanın hangi meclisindeki hangi toplantıya katıldıysam gördüğümüz bir şey var. Söz konusu Türkiye'nin aleyhine bir karar olduğu zaman İngiliz, Fransız, Belçikalı, Yunan, Romanyalı bir araya geliyor, Türkiye'nin aleyhine parmak kaldırıyorlar. Türkiye'nin lehine bir şey söz konusu olduğunda hepsi ipe un seriyor. Kırk dereden su getiriyorlar. Çünkü biliyorlar ki tarih tekerrür edecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı kalktı yürüyor. 21'inci yüzyıl yeni bir sahibi ile vuslatına erecektir. Dönüyoruz kendi içimize. Kendi meclisimize bakıyoruz, inanın her kafadan bir ses geliyor söz konusu terörle mücadele, savunma sanayinde bağımsızlık, Amerika ile F-400, F-16 muhabbeti olunca, söz konusu İMF ve Dünya Bankası'na rest çekme olunca çıt yok. Sadece Cumhur İttifak tek başına el kaldırıyor" diye konuştu.

        'SİZE ŞİKAYET EDİYORUM'

        Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü toplantıda yaşananları hatırlatan Aydın, şunları söyledi: 

        "Size şikayet ediyorum. Yanınızda, yörenizdekilere anlatın. 'Meclis'te terörist istemiyoruz' diyorlar ama terör uzantılarına af isteyenlerle beraber yürüyorlar. Meclisi zabturabt altına alıyorlar. Bir milletvekilinin mahkeme kararını uygulamak için oylama yapıyoruz, sokakta demokrasi anlatıyorlar ama gittikleri yerde Türkiye'ye efendilerine şikayet ediyorlar. Bir teröristin milletvekili olamayacağını söyleyen mahkeme kararına oy vermeye geldiğinde elleri susuyor, ağızları konuşmaya başlıyor. Hatta öyle cüretkar davranıyorlar ki Meclis kürsüsünü istilaya kalkışıyorlar. Anayasa fırlatıyorlar. Peki kim için yapıyorlar: Gezi olaylarıyla başlayan ve bugün hala bu provokasyonlar devam edecek. Genel başkanımız son konuşmasında uyardı. 31 Mart'a kadar şiddeti artırılmış sokak provokasyonları olacak. Sakın ha bunlara düşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle Erzurum bir çimentodur. Erzurum'un bin yıllık harcını kimse bozamaz inşallah."

        UÇURUMUN KENARINDAN ALINDI TÜRKİYE BUNU SİZ BAŞARDINIZ

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Şu anda ne altı kaldı ne üstü kaldı. 6'lı masa darmadağın. Siz dağıttınız. 6'lı masanın altından öyle bir protokoller çıktı ki sonra. O 6'lı masanın etrafına oturmuş olanlardan, oy veren vatandaşlarımızdan bir kısmı da şunu dedi: 'Türkiye bir facianın eşiğinden dönmüş.' Adamlar şunu dediler, 6'lı masayı kuranlar onların tabiri bu, 'iyi ki biz kazanamamışız' Böyle bir uçurumun kenarından alındı Türkiye. Bunu siz başardınız. Onlar protokollerle uğraşırken, birbirlerini hançerlemekle suçlayarak suçlu ararken biz ne yaptık, siz ne yaptınız mayıs seçimleriyle gittiniz sandığa Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçtiniz yola devam dediniz. Ertesi gün kabineyi kurduk hizmete devam, yola devam dedik. Altındaki imza sizin. Kutluyorum sizleri" dedi. 

        İSTER IRAK İSTER SURİYE OLSUN

        Terörle mücadele için tezkerelere 6'lı masanın etrafındakilerin hayır dediğini ifade eden Ala, "Tezkere geliyor. Eskiden Türkiye'nin sınırlarının içinde saldırıyordu teröristler. Biz bunu değiştirdik, dedik sınırların dışına gideceğiz. Elebaşları yönetim merkezleri neredeyse orada mücadele edeceğiz. İster Irak ister Suriye olsun. Bunun için Meclis'ten yetki istiyor Cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Buna o 6'lı masanın etrafındakiler hayır diyor ama Cumhur İttifakı evet diyor ve biz oradayız. Biz ülkenin dışında terörle mücadele ediyoruz. Daha önce Türkiye'nin içerisinde çekiç güç vardı. Başka ülkelerin askerleri Türkiye'nin içinde konuşlanmıştı. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim askerlerimiz 20'ye yakın ülkede barışa huzura hizmet ediyor" diye konuştu.

        Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki törende konuşmalardan sonra 20 ilçenin adayları tek tek kürsüye davet edilerek partililere tanıtıldı.

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