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        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:25
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        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum'da kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

        Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu şehirde, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü.

        Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve dereler buz tuttu, vatandaşlar araçlarının battaniyelerle örttü.

        Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, bazı ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Taşlıçay ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buzla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Sulak alanların donduğu kentte yabani kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti. Yeşilbaş ördekler buz tutmayan sulak alanlarda beslenmeye çalıştı.

        Kar ile beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ile bitkiler kırağı tuttu.

        Bazı derelerin tamamen donduğu ilçede, İnönü Mahallesi'nde bir grup çocuk, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle göl ve akarsuların yüzeyi buz tuttu.

        Ağaç ve araçların camlarının kırağı tuttuğu ilde, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        - Tunceli

        Tunceli’de de soğuk hava nedeniyle kaldırım, sokak ve caddelerde buzlanma oluştu.

        Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında tuzlama çalışması yaptı.

        Kentin Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kırağı tutan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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