Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Tunceli’de de soğuk hava nedeniyle kaldırım, sokak ve caddelerde buzlanma oluştu.

Ağaç ve araçların camlarının kırağı tuttuğu ilde, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan'da da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle göl ve akarsuların yüzeyi buz tuttu.

Bazı derelerin tamamen donduğu ilçede, İnönü Mahallesi'nde bir grup çocuk, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ile bitkiler kırağı tuttu.

Kar ile beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Taşlıçay ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buzla kaplandı.

Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, bazı ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da da dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve dereler buz tuttu, vatandaşlar araçlarının battaniyelerle örttü.

Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu şehirde, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü.

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