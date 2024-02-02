Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Tematik Kış Kampı'na katılan öğrenciler şehit aileleriyle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenen Tematik Kış Kampı'nın son gününde, üniversite öğrencileri Erzurum'da şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 22:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Tematik Kış Kampı'na katılan öğrenciler şehit aileleriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenen Tematik Kış Kampı'nın son gününde, üniversite öğrencileri Erzurum'da şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Kampın 5'inci ve son gününde bir araya gelen öğrenciler, ilk önce Karskapı Şehitliği'ndeki programa katılarak dev Türk bayrağı açtı.

        Öğrenciler şehitler için Kur'an-ı Kerim ve duanın okunmasının ardından, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Er Sedat Sorgun ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın aileleriyle bir araya geldi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve ailelerine destek olmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

        Şehitlerin emaneti olan vatanı gelecek nesillere taşıma sorumluluğun gençlere ait olduğunu ifade eden Aykut, "Bu anlamlı buluşma sonrasında vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anılmıştır. Şehit ailelerine sağlık, afiyet ve sabır diliyorum." diye konuştu.

        Aykut, milli birlik ve beraberliği güçlendirmek adına bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini, toplumun her kesimine hizmet edip değerlere sahip çıkmak ve şehitlerin anılarını yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum'da apartman yangınında dumandan etkilenen kadın ve çocuk tedaviye a...
        Erzurum'da apartman yangınında dumandan etkilenen kadın ve çocuk tedaviye a...
        Erzurum'da yakalanan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
        Erzurum'da yakalanan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
        Erzurum'da 182 tarihi obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
        Erzurum'da 182 tarihi obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
        Kendini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcı, telefona cevap veren polisin s...
        Kendini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcı, telefona cevap veren polisin s...
        Erzurumlu pazarcıların dondurucu soğukta ekmek mücadelesi
        Erzurumlu pazarcıların dondurucu soğukta ekmek mücadelesi
        Doğu Anadolu'da akarsular dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu
        Doğu Anadolu'da akarsular dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu