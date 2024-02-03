AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Erzurum İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bu seçimlerde (31 Mart yerel seçimleri) Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek, AK Parti belediyecilik markasını güçlü desteklerle iş başına getirirsek, Türkiye'nin önüne çok ciddi siyasi otoban yapmış olacağız." dedi.

Ala, Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Erzurum İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erzurum'un geçen seçimlerde AK Parti'ye en fazla oy veren iller arasında ilk 5'te olduğunu ve yaklaşan belediye seçimlerinde bunu ilk sıraya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ala, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Ala, siyasi istikrarın önemine işaret ederek, "Türkiye'yi belediyelerle merkezi idareyle hep birlikte dünyanın en gelişmiş ve kalkınmış 10 ülkesi arasına sokalım, çabamız budur. Peki Erzurum istikrarın arkasında durdu mu? Durdu. Bu altılı masa vardı, şu anda ne altı ne de üstü kaldı. Altılı masa darmadağın, siz dağıttınız. Altılı masanın altından öyle protokoller çıktı ki sonra o altılı masanın etrafına oturmuş olanlardan ve oy vermiş vatandaşlarımızdan bir kısmı 'Türkiye bir facianın eşiğinden dönmüş', altılı masayı kuranların tabiri 'İyi ki biz kazanamamışız' dediler. Türkiye böyle bir uçurumun kenarından alındı." diye konuştu.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmada şehirlerin ana etkenlerden birisi olduğunu vurgulayan Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimiz de inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturulabilecek. Şehirlerimizde huzuru, güvenli ortamı hazırlayan, üretime imkan sağlayan, kapasiteyi genişleten bir anlayışı hayata geçireceğiz. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek, AK Parti belediyecilik markasını güçlü desteklerle iş başına getirirsek, Türkiye'nin önüne çok ciddi siyasi otoban yapmış olacağız. Dolayısıyla Türkiye'yi kimse tutamayacak ve şehirlerimizle Ankara, belediye başkanlarımızla da Cumhurbaşkanı'mız işbirliği içerisinde Türkiye'yi hedeflerine taşıyacaktır. Cumhur İttifakı ve Erzurum olarak el ele verip Palandöken'in eteklerinden Türkiye ve dünyaya, sandıktan güçlü bir mesaj çıkarmanızı istirham ediyorum."

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları şöyle sıralandı:

"Yakutiye: Mahmut Uçar, Aziziye: Eyüp Tavlaşoğlu, Palandöken: Muhammet Sunar, Aşkale: Şenol Polat, Çat: Seyhun Saydın, Hınıs: Serdal Şan, Horasan Recep Karataş, Karaçoban Sedat Gümüş, Karayazı: Savcı Şaka, Köprüköy: Osman Belli, Narman: Aydemir Adem Kınalı, Oltu : Adem Çelebi, Pasinler: Ünsal Sertoğlu, Pazaryolu: İbrahim Şahin, Şenkaya: Yavuz Bedir, Tekman: Mustafa Ergin, Tortum: Muammer Yiğider, Uzundere: Sinan Aydın (MHP), İspir: Ahmet Coşkun (MHP), Olur: Vedat Ergün (MHP)"