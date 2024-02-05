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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde horoz dövüşü! - Denizli haberleri

        Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde horoz dövüşü!

        Denizli'de, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarıyla Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği'ne düzenlenen operasyonda, dernek başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı, horoz sahibi 13 kişiye toplam 93 bin 800 TL, bahiste bulunarak kumar oynayan 95 kişiye de 610 bin 375 TL para cezası kesildi. Yaralı bulunan 13 horoz da barınağa teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 08:47 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:15
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        Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde horoz dövüşü!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan jandarma, operasyon düzenledi.

        GECE SAATLERİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, gece saatlerinde dernek binasına operasyon düzenlendi.

        HOROZ DÖVÜŞÜ İÇİN ARENA YAPMIŞLAR

        Binaya giren ekipler, arenaya dönüştürülen alanda horozların dövüştürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de para yatırarak bahiste bulunarak izlediğini tespit etti.

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        13 HAYVAN SAHİBİNE 94 BİN TL PARA CEZASI

        Dernek Başkanı Mehmet A. ile yardımcısı Ali D. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından hayvan sahibi 13 kişiye Hayvanları Koruma Kanununa aykırı davranıştan toplam 93 bin 800 TL para cezası kesildi.

        KUMAR OYNAYAN 95 KİŞİYE 610 BİN TL CEZA

        Kumar oynayan 95 kişiye ise toplam 610 bin 375 TL para cezası kesildi. Yaralı bulunan 13 horoz, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı´na teslim edildi.

        Dernek başkanı Mehmet A. ve yardımcısı Ali D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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