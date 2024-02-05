Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte aralıklarla etkili olan kar ve tipi, kırsaldaki 25 mahallenin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
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