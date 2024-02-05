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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:28
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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte aralıklarla etkili olan kar ve tipi, kırsaldaki 25 mahallenin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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