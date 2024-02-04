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        Haberler Gündem Hava Durumu 5 Şubat hava durumu | Pazartesi hava durumu, 6 bölgede yağış var! Hava durumu İstanbul

        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre 5 Şubat Pazartesi günü 6 bölgemizde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu ve illerimizde beklenen sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 04.02.2024 - 20:49
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        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE PUS VE SİS UYARISI

        Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞA DİKKAT

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI KUZEYBATIDA 2-4 DERECE ARTIYOR

        Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        BATI VE ORTA KARADENİZ'DE RÜZGAR ORTA ŞİDDETTE

        Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

        KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

        BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

        EDİRNE: 19, Parçalı ve az bulutlu.

        KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu.

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İZMİR: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        MANİSA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        DENİZLİ: 15, Parçalı ve az bulutlu.

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu.

        HATAY: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        MERSİN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin bu gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.

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        ESKİŞEHİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        KONYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

        ÇANKIRI: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.

        KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

        KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

        ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu.

        TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

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        ARTVİN: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        DOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

        KARS: -1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

        MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

        VAN: 2, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Antep'in kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu.

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        DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu.

        SİİRT: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        ŞANLIURFA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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        #hava durumu istanbul

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