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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Miraç Kandili mesajı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:09
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Miraç Kandili mesajı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiftçi, mesajında, Müslüman alemi için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan mübarek gecelerden ikincisi Miraç Kandili'ni idrak etmenin sevinci içinde olduklarını belirtti.

        Çiftçi, mesajında, şunları kaydetti:

        "Yüce Allah’ın huzuruna vasıtasız olarak çıktığımız namaz, mukaddes ve manevi bir yolculuk olan Miraç'ın en büyük hediyesidir. İyilik ve ahlaki seviyenin yükselmesi, kısacası birey ve toplumun manevi huzuru için en gerekli anahtar huşu içinde eda edeceğimiz namazlarımızdır. Yükseliş ve yüceliş yollarının ancak Allah'ın rızasına nail olmaktan geçeceğine olan inancımızla kendi gönül dünyamızın miracına da doğruluk, dürüstlük, sevgi, merhamet, kardeşlik, şefkat gibi duygular ve güzel ahlak ile yükseleceğimizin bilincindeyiz. Kalplerimizin İsra Suresi'nde geçen değerlerle dolacağı nice Miraç Kandilleri’ne kavuşmanın arzusu ile aziz milletimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

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