Erzurum Valisi Çiftçi'den 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 9 saat arayla yaşandığını hatırlatarak, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Depremlerin acısının halen daha taze olduğunu aktaran Çiftçi, "Depremlerin ardında bıraktığı acıklı hikayeler, devletimizin ve milletimizin el ele vermesiyle geride kalmış, depremzede vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları problemler devletimizin iradesiyle giderek azaltılmıştır." ifadesini kullandı.

Çiftçi, AFAD koordinesinde yarım milyondan fazla insanın deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi, 11 ilde 120 bin kilometrekare alanda yaklaşık 14 milyon kişiyi etkilemiş, 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 100 binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Depremler neticesinde son dönemlerde yaşadığımız en çetin imtihandan da şükürler olsun ki, devlet ve millet olarak alnımızın akıyla çıkmayı başarmış bulunuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle depremden etkilenen vatandaşlarımız için diriltici imkanlar sunulmuştur. Nitekim bizim kültürümüzde komşusu açken tok yatmak tasvip edilen bir durum değildir. Bu inançla tüm Türkiye’nin tek yürek olması suretiyle milletimiz, vatanın her köşesinden deprem bölgesine uzanan muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma köprüsü ile tüm dünya medeniyetlerine örnek olacak bir tutum sergilemiştir."

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Çiftçi, "Deprem bölgesine hiçbir çıkar gözetmeksizin yardıma koşan gönüllülerden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Rabbim milletimize böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.