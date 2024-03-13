Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Tuncay D. idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, Kongre Caddesi'nde Kamil U'nun kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

        Minibüs, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan Miraç Ü. idaresindeki 25 ADJ 897 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı.

        Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 14 kişiyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Irak'ta yarın Güvenlik Zirvesi yapılacak
        Irak'ta yarın Güvenlik Zirvesi yapılacak
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 2. etabı Erzurum'da başladı
        CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 2. etabı Erzurum'da başladı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Oğlu otomobile çarptı, kaza yerine gelen babası da sürücüye vurdu
        Oğlu otomobile çarptı, kaza yerine gelen babası da sürücüye vurdu
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları kapanış seremonisiyle tamamlandı
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları kapanış seremonisiyle tamamlandı
        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, üniversitelilere evlerinde iftarlık hazırlı...
        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, üniversitelilere evlerinde iftarlık hazırlı...
        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları sona...
        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları sona...