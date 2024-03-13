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        Oğlu otomobile çarptı, kaza yerine gelen babası da sürücüye vurdu

        ERZURUM'da oğlu S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:41 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:05
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        Oğlu otomobile çarptı, kaza yerine gelen babası da sürücüye vurdu
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        ERZURUM'da oğlu S.G.'nin (18) otomobili ile kaza yaptığını duyan Eyüp G. (46), olay yerine gelip, diğer sürücü Erkan A.'ya (47) sopa ile saldırdı. Erkan A.'nın da karşılık vermesi ile çıkan kavga, polisin müdahalesi ile sona erdi. O anlar kameraya yansırken, iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü S.G.'nin kullandığı 25 AY 338 plakalı otomobil, Erkan A. yönetimindeki otomobile çarptı. Her iki araçta hasar oluşurken, olay yerine gelen S.G.'nin babası Eyüp G., Erkan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp G. aracından aldığı sopa ile Erkan A.'ya saldırdı. Erkan A. da aracından aldığı çakı ve demir levye ile Eyüp G.'ye karşılık verdi. S.G.'nin "Durun, yapmayın" sözlerine rağmen sakinleşmeyen tarafları, ihbarla gelen polis ayırdı. Yaralanan Eyüp G. ambulansta tedavi edilirken, taraflar daha sonra polis merkezine gidip, karşılıklı şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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