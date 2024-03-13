Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,178 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 178, Kartalkaya'da 155, Ergan'da 144, Sarıkamış'ta 142, Palandöken'de 133, Palandöken-2'de 80, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Kop'ta 24, Denizli'de 20 ve Ovacık'ta 18 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.03.2024 En düşük En yüksek Hakkari PB -10 2 Kartalkaya KY -2 3 Ergan KKY -3 3 Sarıkamış ÇB -3 5 Palandöken KKY -2 -1 Erciyes SY -3 4 Yalnızçam ÇB -9 4 Hesarek KKY -3 3 Uludağ GSY 3 Yıldız Dağı Y 3 8 Kop KKY 4 Denizli KKY -4 4 Ovacık KKY 2 6

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, GSY: Gök gürültü sağanak yağışlı, Y: Yağmurlu)