Erzurum'da dereye devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Erzurum'da minibüsün dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Erzurum'da minibüsün dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nevzat Topal yönetimindeki 25 D 9683 plakalı minibüs, Erzurum-Göle kara yolunun Değirmenlidere Mahallesi mevkisinde dereye devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
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