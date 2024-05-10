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        Kitap dünyası Erzurum'da buluşuyor

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, 17-26 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:17
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        Kitap dünyası Erzurum'da buluşuyor
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, 17-26 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, fuarın "Kitap dünyası Erzurum'da buluşuyor" sloganı ile organize edildiğini söyledi.

        Sekmen, 9 gün sürecek fuara 50 yazar ile 130 yayınevinin katılım sağlayacağını belirterek, "Fuarımıza davetli olarak Üstün Dökmen, Ekrem Erdem, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, Merve Gülcemal, Serdar Tuncel, Sıtkı Arslan, İhsan Süreyya, Mustafa Armağan gibi yazarlarımız da davet edildi. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'de fuarımıza davet edildi. Kitap fuarımız süresince her gün söyleşi, panel, kültürel etkinlikler, sinema kuşağı, aşıklık geleneği, türkülü hikayeler gibi etkinlikler olacak." diye konuştu.

        Ayrıca fuar süresince kentte bir çok noktadan fuarın bulunduğu alanlara ücretsiz taşıma yapılacağını da dile getiren Sekmen, herkesi kitaplarla buluşmaya davet etti.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise Erzurum'da okuma bilincinin iyi seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye'de okumaya, okutmaya, kitaba merakın nüfusuna oranla en yüksek olduğu şehirlerden birisi Erzurum'dur. Okuma programlarının yapıldığı haftalık okuma saatlerinin olduğu Türkiye'de çok fazla şehir bulunmaz." dedi.

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