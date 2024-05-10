Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 00:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum’un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ’lerde akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

        Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        İsrail'de birden fazla noktada gösteri
        İsrail'de birden fazla noktada gösteri
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Trabzon'daki kavga kamerada
        Trabzon'daki kavga kamerada
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı
        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası çakmağı çakınca hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası çakmağı çakınca hastanelik oldu
        Erzurum'da 17 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Erzurum'da 17 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Erzurum'da bitkin halde bulunan şahin bakıma alınırken uçtu
        Erzurum'da bitkin halde bulunan şahin bakıma alınırken uçtu
        Erzurum'da drift yapan sürücülere ve araç sahibine 91 bin lira ceza
        Erzurum'da drift yapan sürücülere ve araç sahibine 91 bin lira ceza
        "Netanyahu için hesap verme zamanı yakın"
        "Netanyahu için hesap verme zamanı yakın"