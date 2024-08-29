Erzurum'da askeri bando 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser verdi

Etkinliğe, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte çeşitli türküler ve marşları seslendiren solistlere, vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

Orkestra şefliğini Bando Albay Murat Keskin'in yaptığı konserde, solist Bando Kıdemli Başçavuş Osman Nuri Sümer ve Bando Kıdemli Başçavuş Okan Kılıç sahne aldı.

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