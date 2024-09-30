Erzurum coğrafi işaretli ürünleriyle Türkiye'de 3'üncü sırada

Erzurum'un, coğrafi işaretli 58 ürünüyle Türkiye'de 3'üncü sırada olduğu bildirildi.

Erzurum Ticaret Borsasından (ETB) yapılan açıklamaya göre, kente özgü yöresel ve kültürel değerlerin tescillenip markalaşmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ETB'nin, yoğun çalışmalarla 1 yıl gibi kısa sürede "50 coğrafi işaretli ürün" başvurusu ile rekor kırdığı belirtilen açıklamada, "Dadaşlar diyarı Erzurum, bugün itibariyle 46'sı ETB bünyesinde olmak üzere toplamda 58 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye üçüncüsü olarak yer almaktadır. ETB tarafından 3 ürün için de Avrupa Birliği başvurusu gerçekleştirilmiş olup aynı zamanda 6 coğrafi işaretli ürünün de Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından onaylanması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

ETB Başkanı Hakan Oral da kentin kültüründe, tarihinde ve geçmişinde bulunan unutulmaya yüz tutmuş ürünleri yeniden gündeme alıp hem ülkeye hem de yurt dışında tanıtmak ve kenti bir marka haline getirmek istediklerini aktardı.

Borsa tarafından yapılan çalışmanın ve emeklerin meyvesini toplamaya başladıklarını bildiren Oral, şunları kaydetti:

"Türkiye sıralamasında şu an itibarıyla üçüncüyüz. Erzurum özelinde ilçe ilçe, köy köy ekiplerimizle coğrafyamızın meşhur olanlarını tespit edip gün yüzüne çıkarıyoruz. Gün yüzüne çıkardıklarımızı, ilgili kurumlar ile bu ürünlerin tarihini ve kanıtlarını belgeleyip, Türk Marka ve Tescil Kurumuna başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ışığında, şehrimizi gastronomi kenti olmanın yanı sıra hem ülkemizde hem de Avrupa'da marka yapmak için hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz."