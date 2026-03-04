Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da çobanın ölümüne ilişkin yeniden yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çobanın ölümüyle ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da çobanın ölümüne ilişkin yeniden yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çobanın ölümüyle ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kırsal Uzunahmet Mahallesi'nde 27 Şubat'ta elindeki av tüfeğinin kazara ateş almasıyla çoban Abdullah Karakaş'ın (18) ölümüne sebep olan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.İ.M. (17) için yeniden gözaltı kararı verildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.İ.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!

        Benzer Haberler

        Başkan Yiğider, muhtarlarla iftarda buluştu
        Başkan Yiğider, muhtarlarla iftarda buluştu
        ETÜ 2026 kış oyunlarının şampiyonu oldu
        ETÜ 2026 kış oyunlarının şampiyonu oldu
        İran'ın Erzurum Başkonsolosuğu'nda taziye defteri açıldı
        İran'ın Erzurum Başkonsolosuğu'nda taziye defteri açıldı
        ETÜ, Hong Kong'da düzenlenen APAIE 2026 Fuarı'nda uluslararası iş birlikler...
        ETÜ, Hong Kong'da düzenlenen APAIE 2026 Fuarı'nda uluslararası iş birlikler...
        Türk İslam irfanının öncüsü Ahmet Yesevî'yi anlattı
        Türk İslam irfanının öncüsü Ahmet Yesevî'yi anlattı
        Pamuk yüklü TIR yandı
        Pamuk yüklü TIR yandı