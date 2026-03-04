Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Hakan Ülker, Arif Dilmeç, Ömer Yasin Gezer
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), İlkan Sever (Dk. 88 Mehmet Emin Billor), Hüsamettin Yener, Murat Cem Akpınar, Adem Eren Kabak (Dk. 57 Yiğit Baran Karaoğlan), Fernando Andrade (Dk. 88 Muhammet Ali Bayrak), Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 46 Sylla), Mert Önal
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emirhan Küçüksoluk, Orhan Batuhan Özalp, Enes Yılmaz, Can Üstün, Eren Sami Poyraz (Dk. 81 Mehmet Efe Şeker), Mehmet Çelik (Dk. 55 Bulut Özdaş), Mansur Acet (Dk. 82 Muhammed Taha Tahiroğlu), Diaby, Alper Burak Duman, Eren Mintemür (Dk. 74 Mustafa Efe Ocaklar), Hüseyin Yüksel (Dk. 81 Muhammed Yahya Birer)
Goller: Dk. 3 Hüsamettin Yener, Dk. 49 Sylla, Dk. 78 İlkan Sever, Dk. 90+3 Mehmet Emin Billor (Erzurumspor FK), Dk. 35 Enes Yılmaz (Penaltıdan) Dk. 45+1 Mehmet Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 10 Eren Mintemür (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 57 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)
ERZURUM
