        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Hakan Ülker, Arif Dilmeç, Ömer Yasin Gezer

        Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), İlkan Sever (Dk. 88 Mehmet Emin Billor), Hüsamettin Yener, Murat Cem Akpınar, Adem Eren Kabak (Dk. 57 Yiğit Baran Karaoğlan), Fernando Andrade (Dk. 88 Muhammet Ali Bayrak), Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 46 Sylla), Mert Önal

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emirhan Küçüksoluk, Orhan Batuhan Özalp, Enes Yılmaz, Can Üstün, Eren Sami Poyraz (Dk. 81 Mehmet Efe Şeker), Mehmet Çelik (Dk. 55 Bulut Özdaş), Mansur Acet (Dk. 82 Muhammed Taha Tahiroğlu), Diaby, Alper Burak Duman, Eren Mintemür (Dk. 74 Mustafa Efe Ocaklar), Hüseyin Yüksel (Dk. 81 Muhammed Yahya Birer)

        Goller: Dk. 3 Hüsamettin Yener, Dk. 49 Sylla, Dk. 78 İlkan Sever, Dk. 90+3 Mehmet Emin Billor (Erzurumspor FK), Dk. 35 Enes Yılmaz (Penaltıdan) Dk. 45+1 Mehmet Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Eren Mintemür (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 57 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)




        ERZURUM

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

