Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlanıyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'nin Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından Hastaneler Caddesinde kutlama programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Çiftçi, törendeki konuşmasında, milletin ezelden beri hür yaşama iradesini Cumhuriyet ile tüm dünyaya ilan ettiğini belirterek, "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde devletimiz ve hükumetimiz bölgemizde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Gözünü Türkiye'ye dikmiş, ümidini memleketimize bağlamış mazlumların duası ile bizi biz yapan değerlerimizi daha da yüceltmeli, İstiklal Mücadelesinde olduğu gibi tek ses ve tek yürek olmalıyız." dedi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi mehteran ve bar ekibi gösteri yaptı. Tören, günün anlamına yönelik okunan şiirlerin ardından başta asker ve emniyet ekipleri olmak üzere kentteki diğer kurumları temsilen araçların geçişiyle sona erdi. - Ardahan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Kongre Caddesi'nde PTT kavşağındaki tören, saygı duruşun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Çiçek, törendeki konuşmasında, bugün Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ülke olarak terör saldırıları ve tüm olumsuzluklara rağmen daha çok çalışacaklarını söyledi. Tören, şiir okunması, müzik dinletisi, halk oyunları ekiplerinin gösterisi, jandarma komandolarının gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi. - Tunceli Tunceli'de de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Stadı'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Tekbıyıkoğlu, törendeki konuşmasında, devletin en büyük gününü kutlamak için bir araya geldikleri söyledi. Cumhuriyeti kuranlara şükran hislerini sunduklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü ve azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele bu sefer birliğimizi, dirliğimizi, sevincimizi ve saadetimizi göstermek için toplandık. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun." dedi.

Programda şiirler okundu, müzik dinletisi, halk oyunları ve Kafkas dansı gösterileri yapıldı. Jandarma komando timlerinin de gösteri yaptığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit töreniyle tamamlandı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kentin Ovacık, Pertek, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla törenler düzenlendi. - Erzincan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Kentte Ordu Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı çeşitli marşlar seslendirdi.

Aydoğdu, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti. Herkesin göz diktiği bu yerde, asırlarca kalabilmenin ağır bedellerinin olduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu: "Cumhuriyet'in ilanı sadece bir yönetim şekli değişikliği değildir. Kıtalara hükmeden Osmanlı güç kaybetmiş, Emperyalist güçlerde muhteris emelleri için harekete geçmişti. Amaç, Türkleri Anadolu’dan tamamen söküp atmaktı. Bilmiyorlardı ki bizim bir damla kanımız toprağa düşmüşse o toprak artık kıyamete kadar bizimdir. Aziz milletimizin makus talihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından, İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da tersine çevrilmiş, Gelenler, geldikleri gibi gitmiş, gitmek istemeyenler de denize dökülmüştür."

Törene, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkan Mehdi Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ile vatandaş lar katıldı. - Ağrı Ağrı Valisi Mustafa Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ağrı Adliyesi önünde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Koç, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını dile getirdi. Cumhuriyet'in, binlerce yıllık kesintisiz devlet geleneğinin, kadim medeniyet birikiminin modern dünyaya mirası olduğunu belirten Koç, "Bizlere, atalarımızdan emanet edilen bu topraklar üzerinde varlık gösterebilmek ve bağımsız yaşayabilmek, her birimizin omuzlarında taşıdığı ağır ama bir o kadar da şerefli bir sorumluluktur." dedi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden program, askeri, öğrenci ve araç geçit töreninin ardından sona erdi. Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 25. Hudut Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Kars Kars Valisi Ziya Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, tören aracından vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören, Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Taburu ile Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile diğer ilgililerin de katıldığı program, geçit töreni ile sona erdi. Program askeri, öğrenci ve araç geçit töreninin ardından sona erdi. - Iğdır Iğdır Valisi Ercan Turan, Valilikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etmesinin ardından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Turan, törendeki konuşmasında, bugün Türkiye'nin, bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir coğrafyada güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştirmiş bir Türkiye olduğunu dile getiren Turan, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz. Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının' önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir." ifadelerini kullandı.