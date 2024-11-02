Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve yangın çıkan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen ve yangın çıkan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Muhammet Yıldırım (30) idaresindeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Çat yolundan şehir merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki eski Palandöken Devlet Hastanesi binasının bahçesine düştü.
Motor kısmında yangın çıkan otomobildeki sürücü Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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