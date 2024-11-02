Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 51. haftasında sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 51. haftasında sürdürdü.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ahmet Talha Yer, 392 gündür yalnızlığa terkedilen, İsrail ordusu tarafından zulme uğrayan ve buna rağmen davasında tereddüt etmeyen Gazzeliler için toplandıklarını, 51 haftadır yılmadan hatırlamaya ve hatırlatmaya sessiz yürüyüşleriyle devam ettirdiklerini söyledi.

        "Cani cinayetinde, vahşi vahşetinde, zalim zulmünde yılgınlık göstermiyor. Onlar bizim bu harp uğruna eylediklerimizden ve duruşumuzdan yılmadığımızı gördükçe yılmaya başlayacaklar." diyen Yer, işgalci siyonistlerin, Gazze’deki hastanelere ve meslektaşlarına saldırmaya devam ettiğini belirtti.

        Ülkenin feraset sahibi hekimleri olarak hain ve zalimlere karşı can ve mallarıyla mücadele etmeye hazır olduklarını ifade eden Yer, "Ülkemizin, dünyadaki tüm bu kirli odaklara karşı gereken cevabı verebilmesi için çalışan TUSAŞ kurumuna PKK iltisaklı hainler tarafından gerçekleştirilmiş saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gruptakiler, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü...
        Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü...
        'Depremlerin zararlı etkilerinden kurtulup yararlı yanlarından da faydalanm...
        'Depremlerin zararlı etkilerinden kurtulup yararlı yanlarından da faydalanm...
        Sanatla iç içe fakülte binası; her noktaya 250 eser konuldu
        Sanatla iç içe fakülte binası; her noktaya 250 eser konuldu
        Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi öldü
        Erzurum'da eski hastane binası bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi öldü
        Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü...
        Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü...
        Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü
        Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü