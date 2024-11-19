Erzurum'daki termal tesislerde yeni konseptlerle misafirlere farklı hizmetler sunulacak

Aziziye Belediyesi, ilçedeki termal tesislerde yeni konseptlerle misafirlere farklı hizmetler sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziziye Belediyesine ait Ilıca Termal Tesisleri'nde yeni çalışmalar yapılıyor.

Ilıca Termal Otel çatısı altında hizmet veren aile kabini sayısının 18’den 36’ya çıkarıldığı tesiste, hizmete alınan bungalov evlerin ardından VIP aile havuzları ve ahşap apart otel yapımına başlandı.

Ilıca Termal Tesisleri’nde başlattıkları dönüşüm seferberliğinin ilk adımını aile kabini sayısını artırarak attıklarını ve daha önce 18 olan kabin sayısını iki katına çıkardıklarını bildiren Akpunar, "Yeni kabinler çok daha geniş ve üstelik daha konforlu bir yapıya sahip olacak." ifadesini kullandı.

"Aynı süreçte bungalov evlerimizin tefrişini yapıp hizmete aldık. Buna ilaveten yeni bir proje daha hazırladık ve VIP aile havuzları ile ahşap apart otel inşasına başladık. Özel aile havuzlarımızla entegre bir biçimde hizmet verecek olan apart dairelerimiz, ahşap tasarıma ve yine lüks bir konfora sahip olacak. İşte bu atılımlarımızla Ilıca'mızı ve dolayısıyla Aziziye’mizi termalin çekim merkezine dönüştüreceğiz. Aziziye’mize ve şehrimize hayırlı olsun."