Paris 2024'ün en genç Türk sporcusu Kuzey, yeni yıla madalyayla girme peşinde

YUNUS HOCAOĞLU - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıkıp, yeni yıla madalyayla girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Erzurum'da Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Olimpiyatlar benim açılma noktam oldu"

Fenerbahçe Spor Kulübünün ve çevresinin her zaman kendisine destek olduğunu dile getiren Tunçelli, şöyle konuştu:

"Onlar bana her zaman değer veriyor ve en üst noktada tutuyor. Ben de kendimle ilgili çok büyük başarının gelebileceğini anladım. Aslında olimpiyatlar benim açılma noktam gibi bir şey oldu. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'ye beni her zaman destekledikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman arkamdalar. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Beni ve amatör spor kulüplerini her zaman destekledikleri için başkanımız Ali Koç'a ve amatör şubeler direktörü Fikret Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyorum."