Paris 2024'ün en genç Türk sporcusu Kuzey, yeni yıla madalyayla girme peşinde

YUNUS HOCAOĞLU - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıkıp, yeni yıla madalyayla girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Erzurum'da Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarını sürdürüyor.

Kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğini belirten Tunçelli, "İnşallah Dünya Şampiyonası'nda çok güzel başarılar ülkeme getirip, 2025 yılına madalya ile başlamak istiyorum. Bu benim için gerçekten inanılmaz bir başlangıç olacak." dedi.

Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmanın kariyeri için önemli bir başarı olduğunu ifade ederek, "Olimpiyatlar benim için çok büyük bir tecrübeydi. Bu kadar genç yaşımda böylesi büyük bir organizasyona katılmak ve orada kendimi gösterip Türkiye adına tarih yazmak gerçekten çok büyük bir başarıydı. Bu başarının önü açık gibi gözüküyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılar gelecek. Hedefim en üst nokta ve olimpiyatlarda altın madalya. Fakat bu benim için genç yaşımda inanılmaz bir tecrübe ve başarıydı." diye konuştu.