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        Erzurum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da bir tekstil atölyesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 çalışan, hastanelerde tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:09 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:13
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        Erzurum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Erzurum'da bir tekstil atölyesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 çalışan, hastanelerde tedaviye alındı.

        Kent merkezindeki bir tekstil atölyesinde akşam vardiyasında çalışan 21 personel, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine müracaat etti.

        Acil serviste tetkikleri yapılan ve karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen tekstil çalışanlarının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak bir süre daha müşahede altında tutulacakları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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