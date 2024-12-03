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        Erzurum'da 136 aranan şahıs yakalandı

        Erzurum'da, jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda 136 aranan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:49 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:53
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        Erzurum'da 136 aranan şahıs yakalandı
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        Erzurum'da, jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda 136 aranan şahıs yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç veya suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler kasım ayında yaptıkları çalışmalarda, hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay 20 gün, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay, çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olan kişileri yakaladı.

        Farklı ilçelerde de yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik ile değişen yıllarda hapis cezasıyla aranması bulunan kişiler olmak üzere toplam 136 aranan şahıs yakalandı.

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