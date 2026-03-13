Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da "Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" müzikal tiyatrosu çocuklarla buluştu

        Erzurum'da sahnelenen "Süper Kahramanlar, Dünyamızı Koruyoruz" müzikal çocuk tiyatro oyunu, ilkokul ve anaokulu öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 21:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çat Yolu Caddesi'ndeki özel bir okulun ev sahipliğinde düzenlenen Halkbank Çocuk Tiyatrosunun "Süper Kahramanlar, Dünyamızı Koruyoruz" oyununa, kent genelindeki devlet ilkokulu ve anaokullarından öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Başrolünü Azra Akın, yönetmenliğini Hakkı Ergök'ün yaptığı tiyatro oyunu, çocuklara, Memo, Can ve Zeyno ile pelerin veya sihirli güçlere ihtiyaç duymadan, sadece dünyamızı koruyarak nasıl gerçek birer süper kahraman olunabileceğini anlatıyor.

        Oyun, çocukları hayali galaksi savaşlarından çıkarıp doğayı savunmak gibi çok daha önemli ve gerçek bir göreve davet ediyor.

        Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüs Müdürü Yaşar İspir, AA muhabirine, okul olarak Türkiye'nin sevilen isimlerinden Akın'ın yer aldığı müzikal çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Tiyatro oyununun eğitici ve öğretici olduğunu belirten İspir, şöyle konuştu:

        "Çevre bilinci, geri dönüşüm ve doğayı koruma temalarını eğlenceli bir hikaye ve müzikle ele alan bu özel tiyatro oyunu sayesinde öğrencilerimiz hem keyifli vakit geçirme hem de dünyamızı koruma noktasında önemli farkındalıklar kazanacak. Sanatın eğitici gücünü öğrencilerimizle buluşturduğumuz bu anlamlı etkinliğin, çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

        İspir, öğrencilerin tiyatro ile unutulmaz bir deneyim yaşadığını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

