Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'daki STK'ler Gazze'ye destek için toplandı

        Erzurum'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla bir araya gelen STK'ler, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Erzurum'daki STK'ler Gazze'ye destek için toplandı

        Erzurum'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla bir araya gelen STK'ler, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.

        Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) öncülüğünde bir araya gelen kentteki STK'ler hem Gazze halkına hem de Özgürlük ve Sumud Filosu'na destek için cuma namazı sonrası Lalapaşa Camisi avlusunda toplandı.

        ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, burada grup adına yaptığı konuşmada, İslam dünyasının dört bir yanında çocukların hala bombalar altında yaşam sürdüğünü söyledi.

        Emperyalist güçlerin, İslam coğrafyasını adım adım işgal ettiğini belirten Kavaz, "Katillerin bombaları, 'Şii misin, Sünni misin, Selefi misin?' diye sormuyor. Hedefleri İslam dünyası ve Müslümanlar. 57 İslam ülkesi, Gazze'de çocukların canını kurtaracak ortak bir irade ortaya koyamıyorsa bu bir güçsüzlük değil, bu bir dağınıklıktır." dedi.

        Kavaz, zulme karşı İslam ülkelerine ortak tavır alma çağrısında bulunarak, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan soykırımı anlattı.

        İslam coğrafyasının bugün de ateş altında olduğunu söyleyen Kavaz, şunları kaydetti:

        "Ağır bombalarla 168 çocuğu aynı anda katledenler, tüm dünyanın gözleri önünde açık açık yalan söyleyip 'haberimiz yok' diyorlar. Bugün İran'a yönelen Haçlı-Siyonist saldırısı İran'da son bulmayacaktır. İran, Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayan ve Lübnan'ı, Yemen'i, Suriye'yi de hedef alan bu saldırganlık, zincirin son halkasını oluşturmakta. İşgalciler mevcut konjonktürü bir fırsat olarak telakki edip güçlerini artırmaya ve kendilerine tehdit teşkil edebilecek tüm unsurları tasfiye etmeye çalışıyorlar. İran'ın geçmişten bugüne icra ettiği siyasetin İslam topraklarında ne büyük acılara yol açtığını elbette biliyoruz. Bugün İran'a açılan savaşın İran'dan öte tüm coğrafyamıza, Müslümanlara karşı yürütülen bir saldırganlık olduğunu görmek ve buna göre tavır almak mecburiyetindeyiz."

        Basın açıklaması sırasında grup, sık sık İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        DENEYAP Türkiye, Geleceğin teknoloji yıldızlarını arıyor
        DENEYAP Türkiye, Geleceğin teknoloji yıldızlarını arıyor
        TOBB Erzurum kadın girişimciler kurulu icra toplantısı KOSGEB'te yapıldı
        TOBB Erzurum kadın girişimciler kurulu icra toplantısı KOSGEB'te yapıldı
        ETÜ'de "Küllerinden doğan şehir Erzurum" konferansı
        ETÜ'de "Küllerinden doğan şehir Erzurum" konferansı
        İlahiyat Fakültesinin 55. kuruluş yılı sempozyumu ve mezun buluşması gerçek...
        İlahiyat Fakültesinin 55. kuruluş yılı sempozyumu ve mezun buluşması gerçek...
        AK Gençlik Erzurum'dan, Ramazan boyunca yoğun program
        AK Gençlik Erzurum'dan, Ramazan boyunca yoğun program
        Curling kadın milli takımı, Dünya şampiyonası yolunda
        Curling kadın milli takımı, Dünya şampiyonası yolunda