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        "2025 Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'un tarihi yapıları buza işlendi

        İLHAMİ ERKILIÇ - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'un tarihi ve kültürel yapıları, Ata Buz Müzesi'nde buzdan sanat eserine dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:53
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        "2025 Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'un tarihi yapıları buza işlendi
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'un tarihi ve kültürel yapıları, Ata Buz Müzesi'nde buzdan sanat eserine dönüştürüldü.

        EİT tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla uluslararası ilk organizasyonun 6-12 Ocak'ta Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacağı Erzurum'da hazırlıklar sürüyor.

        Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Sivişli Tabyası ile Erzurum evleri gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarından buzdan sanat eserleri yaptı.

        Yaz-kış sıfırın altında 5 derecede misafirlerini ağırlayan müzede hazırlanan eserler, özel ışıklandırma sistemleriyle ziyaretçilerine farklı deneyim yaşatıyor.

        - "Erzurum'a ait kültür birikimi buz sanatı yoluyla kuşaklara aktarılacak"

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı ve Ata Buz Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine, 2020'de salgın döneminde hizmete açılan müzede, 15 Temmuz şehitleri, Cumhuriyet ve mitolojik konulu buzdan sanat eserlerinin sergilendiğini söyledi.

        Erzurum'un EİT tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edildiğini hatırlatan Bulat, "Erzurum'un kültürel değerlerini, tarihi yapılarını mitolojik değerlerini buzdan yaptık. Erzurum'u minyatür sokak gibi tasarladık. Erzurum'a ait kültür birikimi, buz sanatı yoluyla kuşaklara aktarılacak." dedi.

        Bulat, müzenin üniversitenin yanı sıra kentin tanıtım ve turizmine de katkı sağladığını anlatarak, müzedeki eserleri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle buz dersi kapsamında yaptıklarını ifade etti.

        Müzenin dinamik yapıda olduğunu belirten Bulat, "Ziyaretçiler burada buzdan yapılan Erzurum'un mimari yapılarını, evlerini ve evin iç mekanlarını, Erzurum Kalesi ve Sivişli Tabyası'nı görecek. Müzenin üst katında ise mitolojik kesitler yer alıyor. Erzurum'a ait dibek taşı, değirmen taşı ve kültür objeleri gibi nesneler buz malzemeden hazırlandı." diye konuştu.

        Bulat, Türkiye'nin birçok şehrinden insanın müzeyi merak edip ziyarete geldiğini, özellikle eğitim öğretim dönemlerinde çevre illerden de yüzlerce öğrenci kabul ettiklerini dile getirdi.

        - "Öğrencilerin buz heykel atölyesi gibi"

        Müzenin yaz-kış sıfırın altında 5 derecede kaldığını söyleyen Bulat, şunları kaydetti:

        "Burası eğitimin parçası, yani heykel bölümü öğrencilerinin buz heykel atölyesi gibi. Buzdan eserlerle 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum'u tanıtmaya yoğunlaştık. Palandöken'e gelen turist kafilelerinin yanı sıra Erasmus projeleri kapsamında İspanya'dan da öğrenciler müzeye geldi. Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan'ın yanı sıra Uzak Doğu ülkelerinden, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan bile Türkiye'ye gelen insanlar bu müzeyi bulup ziyaret ediyor."

        Bulat, müzede yabancı sanatçılarla uluslararası buz eserler çalıştayı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Heykel bölümü son sınıf öğrencisi Muhammet Cinislioğlu da çalışmalarını eğlenerek yaptıklarını anlatarak, "Genellikle Erzurum'un tarihi yapılarını, mekanlarını yapmaya başladık. Haftanın belirli günlerinde burada çalışıp Erzurum'un tanıtımına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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