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        Erzurum'da et ve süt verimliliğini artırmanın yolları görüşüldü

        Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:46
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        Erzurum'da et ve süt verimliliğini artırmanın yolları görüşüldü
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        Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı" düzenlendi.

        Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, sektörde daha verimli üretim elde edilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, girdi maliyetlerinin azaltılması ve kaliteli et ile süt üretimi üzerine uygulanabilir stratejiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

        KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, çalıştayda, Erzurum'un mera zenginliği ve kadim hayvancılık kültürüyle et ve süt denilince akla gelen ilk iller arasında olduğunu söyledi.

        Endemik bitki zenginliği ve yüksek rakımda bulunmanın sağladığı avantajla kentte elde edilen et ve sütün, eşsiz bir aromaya sahip olduğunu ifade eden Güven, "Şu an Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde Erzurum'da üretilen civil peynir, göğermiş peynir, cağ kebabı, tereyağımız gibi yöresel ürünlerimiz yüksek düzeyde talep görüyor." dedi.

        - "Sektörde yaş ortalaması çok yüksek"

        Hayvancılık sektörünün sorunlarından bahseden Güven, şöyle konuştu:

        "Kanaatimce en önemli ve ilk başta çözülmesi gereken sorun, genç ve eğitimli nüfusun sektörden uzak durmasıdır. Bugün yapılan araştırmaları incelediğimizde, sektördeki girişimcilerin ve üreticilerin yaş ortalamasının son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bir sektörün geleceği açısından son derece önemli sorundur, muhakkak çözülmesi gerekiyor. İkinci en önemli sorun ise kırsalın boşalmasıdır. Erzurum'da son yıllarda merkezdeki nüfus artarken, kırsaldaki nüfus azalıyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor çünkü kırsaldaki nüfus azaldıkça kırsaldaki yaş ortalaması artıyor ve kırsal ekonomi üretme imkanı gittikçe zorlaşıyor."

        Güven, hayvancılık sektöründe önemli ölçüde verimlilik sorunu olduğuna işaret ederek, "Et ve süt kaybını ve buzağı ölümlerini nasıl azaltırız, bunlardan daha yüksek katma değeri nasıl elde ederiz gibi sorulara cevap bulunması lazım." diye konuştu.

        - "Sütümüzde şu mineraller var' deyip ulusal piyasaya çıkarmamız gerekiyor"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ise tarım ve hayvancılığın Erzurum'un en önemli çıktılarından birisi olduğunu belirtti.

        Hayvancılığın kentte yaygın yapıldığına dikkati çeken Kenger, "Eti marka haline getirmemiz gerekiyor. Bunu da market raflarına konulan albenili etiketlerle değil de kendi etimizin özelliklerini ön plana çıkararak 1900 ya da 2200 rakımda otlayan bir hayvanın etinde ne kadar omega 3 ve 7 var bunları tespit edip ulusal piyasaya bunları aktararak etimizi markalaştırabiliriz. Aynı şekilde sütte de bizi diğer yörelerden ayıran, ön plana çıkaran, bir adım öne çıkaran hangi vitamin ve mineraller varsa bunların araştırıp 'Bizim sütümüz de şu mineraller var' deyip ulusal piyasaya çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Kurumların bilgilendirme sunumları ve yuvarlak masa çalışmalarıyla sona erecek çalıştaya, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, akademisyenler, kamu kurumları yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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