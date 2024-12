Erzurum'da et ve süt verimliliğini artırmanın yolları görüşüldü

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı" düzenlendi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, sektörde daha verimli üretim elde edilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, girdi maliyetlerinin azaltılması ve kaliteli et ile süt üretimi üzerine uygulanabilir stratejiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, çalıştayda, Erzurum'un mera zenginliği ve kadim hayvancılık kültürüyle et ve süt denilince akla gelen ilk iller arasında olduğunu söyledi.

Endemik bitki zenginliği ve yüksek rakımda bulunmanın sağladığı avantajla kentte elde edilen et ve sütün, eşsiz bir aromaya sahip olduğunu ifade eden Güven, "Şu an Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde Erzurum'da üretilen civil peynir, göğermiş peynir, cağ kebabı, tereyağımız gibi yöresel ürünlerimiz yüksek düzeyde talep görüyor." dedi.