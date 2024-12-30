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        Erzurum'da sis kazası; 2 yaralı

        ERZURUM'da sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kamyonet ile kamyonun kırmızı ışıkta çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:35
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        Erzurum'da sis kazası; 2 yaralı
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        ERZURUM'da sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kamyonet ile kamyonun kırmızı ışıkta çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Aziziye Otoban Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle Uğur Demirer yönetimindeki 25 ABP 195 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Faruk Duman'ın kullandığı 25 ACT 013 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan Uğur Demirer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücüler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kamyon şoförü Ömer Faruk Dumlu, "Kırmızı ışıkta duruyordum birdenbire havalandım, kaza oldu" dedi.

        Kamyonet, kaza yerine gelen çekiciyle kaldırılırken trafik polisleri yeni bir kaza olmaması için kara yolundaki atıkları süpürge ile temizledi.

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