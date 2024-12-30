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        Erzurum'da 76 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:41
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        Erzurum'da 76 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 76 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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