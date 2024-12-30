Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı

Kadınlarda finalde karşılaştığı Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü'nü yenen Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü, erkeklerde ise Çelebi Spor Kulübü'nü yenen Erzurum Curling Akademi Süper Lig şampiyonu oldu.

Final karşılaşmalarını Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, TEİAŞ 15. Bölge Müdürü Yakup Albayrak ile çok sayıda davetli izledi.

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