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        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı

        Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:42
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        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
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        Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

        Türkiye Curling Süper Lig 2023-2024 sezonu müsabakaları 20-27 Aralık tarihlerinde Yakutiye Curling Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Final karşılaşmalarını Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, TEİAŞ 15. Bölge Müdürü Yakup Albayrak ile çok sayıda davetli izledi.

        Organizasyonda 8 kadın, 8 erkek toplam 16 takım madalya mücadelesi verdi.

        Kadınlarda finalde karşılaştığı Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü'nü yenen Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü, erkeklerde ise Çelebi Spor Kulübü'nü yenen Erzurum Curling Akademi Süper Lig şampiyonu oldu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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