Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 20 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 20 bin aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 21:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 20 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 20 bin aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını bildirdi.


        Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Hayır Çarşısı Projesi ile vatandaşlara yardım ettiklerini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

        "Hayır Çarşısı Projemiz ile geçtiğimiz günlerde 10 bin ailemizi sevindirmiştik. Şimdi ise 20 bin ihtiyaç sahibi hemşehrimize gıda yardımında bulunarak dayanışmamızı daha da büyüttük. Ayrıca gıda desteğinin yanı sıra eşya ve giyim yardımlarımızı da titizlikle sürdürüyoruz. 65 yaş üstü, geliri olmayan büyüklerimizi de unutmuyor, ramazan ayında iftarlıklarını kapılarına kadar götürüyoruz. Ramazan öncesi başlattığımız günde iki öğün sıcak yemek ikramımız ise yılın 365 günü devam edecek. Bizim anlayışımızda belediyecilik sadece yol yapmak değil, gönül yapmaktır. Erzurum'da hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Erzurum ve Erzincan'da eğitime kar tatili
        Erzurum ve Erzincan'da eğitime kar tatili
        Erzurum'da 3 ilçede okullar 1 gün tatil edildi
        Erzurum'da 3 ilçede okullar 1 gün tatil edildi
        Erzurum'da eğitime kar engeli
        Erzurum'da eğitime kar engeli
        Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da sosyal belediyeciliğin en güçlü adresi: Hayır çarşısı
        Erzurum'da sosyal belediyeciliğin en güçlü adresi: Hayır çarşısı
        Çelebi; "Okullar temizliksiz bırakılamaz"
        Çelebi; "Okullar temizliksiz bırakılamaz"